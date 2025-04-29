Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için bir kez daha uyardı: En az 7.2’lik bir deprem olacak

Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ederken Profesör Dr. Naci Görür, Elâzığ depremi özelinde “Rahat olun” diyerek yüreklere su serperken, İstanbul için aynısını söyleyemiyor. 6.2 büyüklüğündeki depremin, minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalini her zamankinden çok artırdığının altını ısrarla çizen Görür, Türkiye'de başka bir ili işaret ederek '15-16 canlı fay var' diyor.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik depremi ve olası sonuçlarını değerlendirdi.
23 Nisan'da yaşanan depremin beklenen büyük depremi öne çektiğini söyleyen Naci Görür, ''Marmara’da Kumburgaz Fayı ile güneydeki Adalar Fayı kırılacak ve bu iki fayın da kırılması ile minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacak.’ Bugüne kadar yaşadığımız tüm gelişmeler de bu söylemlerimizi doğruluyor. 23 Nisan’da Kumburgaz Fayı’nın batı ucunda Silivri açıklarında, 6.2’lik bir kırılma yaşadık. Bu kırılma fayı doğuya doğru zorluyor ve bu zorlama beklediğimiz “büyük” depremi de öne çekmiş durumda. Bu zorlanma ile Adalar Fayı da tetiklenecek ve kırılacak. Öngördüğümüz şekilde 7.5 büyüklüğüne varan bir deprem bekliyoruz'' dedi.
Hakkında çıkan ''inşaat reklamında oynuyor depremle korkutuyor'' tarzındaki haberleri yalanlayan Prof Dr. Naci Görür şöyle konuştu:
''Bu reklam filmi falan değil, şantiye ziyaretimde çekilmiş bir video. Bazı kötü niyetli insanların amacı, bu ziyaretlerimizi değişik şekillerde yorumlayıp, bizi kötülemek. Bunların nereden geldiği de belli aslında... “İstanbul’da deprem olacak” dediğim için yapıyorlar. Asıl ‘İstanbul’da deprem olmayacak’ diyenler, bu kadar insanın can güvenliğini hiçe saydıkları için büyük vebal altındalar, günah işliyorlar. Bu kadar insanın sebebi olacaklar.''
Hürriyet'in haberine göre, Elazığ'da yeni yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan Görür, korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek, ''İl sınırları itibarıyla deprem Elazığ’da olmuş olabilir ama Malatya’ya daha yakın. Doğu Anadolu Fayı’nın Pötürge segmentinin batısında yer alan, ‘belirlenmemiş’ dediğimiz bir fayda yaşandı. O fay zaten 5-6 büyüklüğünde bir deprem üretirdi, onu da üretti. Bir de o bölge, 6 Şubat depremleri ile çok yüklendi zaten, enerji transferi çok fazla. Bu etki ile kırıldı. Dolayısıyla daha da büyüyebileceği bir durum yok, rahat olun'' ifadelerini kullandı.
GÖRÜR, TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİYLE İLGİLİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:
''İzmir en tehlikeli yerlerden biri, endişeliyim. 15-16 tane canlı fay var, İzmir yarımadası tamamen bu faylarla kesilmiş durumda ve bunlardan herhangi birinin ne zaman, nasıl deprem üreteceğini yeterince bilmiyoruz. Çünkü mikro bölgeleme çalışmaları yapılmamış, paleosismolojik çalışmaları henüz tamamlanmamış durumda. Dolayısıyla bu bölgedeki çalışmalar ivedilikle tamamlanmalı ve her şeyden öte İzmir’in günün birinde büyük bir depreme muhatap olacağı ön görüsü ile bugünden “deprem dirençli kent” haline getirilmelidir.
İkinci olarak; Tunceli, Yedisu fayının olduğu yer, Bingöl-Karlıova-Erzincan arası, Bingöl-Göynük arası, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki tehlikeli yerler. Bindirme kuşağı boyunca Hakkâri ve çevrisindeki illere de dikkat etmekte fayda var.''