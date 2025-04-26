Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik deprem uyarısı: 'İstanbul'da depremler bitti' demek çok tehlikeli

ARTIÇLAR NE KADAR SÜRECEK?

Kırılmaya aday 4 fay parçası var. Toplam uzunluğu 120 kilometreyi geçiyor. Bu aktivite 2019 yılındaki 5.8'in olduğu yerde gerçekleşti. 3.9 ile bir önce sonra 6.2 oldu. Artçıların olması geriyordu ve oluyor. Fakat dünkü aktivitede bir tane ayrıcalık var; 4.3 büyüklüğündeki deprem tam Kumburgaz fayının en doğu ucunda oldu . Şöyle yorumlamak gerekiyor, depremin olduğu yerde stres boşalıyor ama yanlara gerilim transferi yapıyor.