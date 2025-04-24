Sadece 13 saniyesi bile yetti: Deprem anındaki panik kameralara böyle yansıdı

Canını hiçe sayıp rafları tuttu





İstanbul'da deprem sırasında bir iş yeri sahibi, dışarıya çıkıp canını kurtarmak yerine raflardaki ürünleri tutmaya çalıştı. İş yeri sahibinin yanında bulunan arkadaşının önce dükkandan çıkıp ardından geri dönmesi, en son dışarı çıkması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.