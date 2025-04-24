Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sadece 13 saniyesi bile yetti: Deprem anındaki panik kameralara böyle yansıdı

Sadece 13 saniyesi bile yetti: Deprem anındaki panik kameralara böyle yansıdı

13:0924/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Balıkesir'de yoğun hissedildi. Deprem sırasında yaşanan panik anları ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Canını hiçe sayıp rafları tuttu


İstanbul'da deprem sırasında bir iş yeri sahibi, dışarıya çıkıp canını kurtarmak yerine raflardaki ürünleri tutmaya çalıştı. İş yeri sahibinin yanında bulunan arkadaşının önce dükkandan çıkıp ardından geri dönmesi, en son dışarı çıkması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Masanın altına saklandılar


Gaziosmanpaşa'da bir internet kafede ise depreme yakalananlar masanın altına girip korunmaya çalıştı. Esenyurt'ta bir ofiste depreme yakalananlardan birinin çay dolu tepsiyi masaya bırakıp dışarı koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir giyim mağazasında kaydedilen görüntülerde ise depremin etkisiyle askıdaki kıyafetlerin sallandığı anlar dikkat çekti.

Başka bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde ise, deprem anını kaydeden güvenlik kamerasının sarsıntının etkisiyle bozulduğu anlar görülüyor. Bir mobilya mağazasında kaydedilen görüntülerde ise iş yerinde bulunan kişinin depremin şiddetiyle iş yerinden çıkmak yerine sağa sola kaçması dikkat çekiyor.

Berberdeki deprem anları da kamerada


Diğer yandan Büyükçekmece'de bir berberde güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ise depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



Müşterinin saç traşı olduğu sırada depreme yakalandığı anlarda, berberde bulunanlar 'Allah' diyerek dışarı koşuyor.

İş yeri sahibinin 'Baba' diyerek bağırdığı ve koştuğu anlarda raflarda bulunan spreyler yere düşüyor koltuklar ise uzun süre sallanıyor. Güvenlik kamerasının depremin etkisiyle sarsılması ise uzun süre devam ediyor.

#Deprem
#panik
#kamera
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SON DEPREMLER: İstanbul depremleri sonrası AFAD ve Kandilli son depremler listesini yayınladı (24 Nisan 2025)