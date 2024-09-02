Sancaktepe'de İETT otobüsü skuterle çarpıştı: Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI





Kaza haberini alarak olay yerine gelen A.U.Z.'nin yakınları, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü bunun üzerine kendini araca kilitledi. Bu sırada bazı yaralı yakınları otobüse yumruk atarak tehditler savurdu.