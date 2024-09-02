|
Gündem

Sancaktepe'de İETT otobüsü skuterle çarpıştı: Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

00:18 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA

Sancaktepe'de durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı. Kazada skuter sürücüsü A.U.Z. yaralanırken, haberi alarak gelen yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi. Aracın kapılarını kilitleyen otobüs şoförü bir süre çıkamadı.

1/ 6

Kaza, saat 21.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, durağa yanaşacağı sırada yolda ilerleyen skuterle çarpıştı. Kazada yere savrulan skuter sürücüsü A.U.Z. yaralandı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



2/ 6

ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI


Kaza haberini alarak olay yerine gelen A.U.Z.'nin yakınları, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü bunun üzerine kendini araca kilitledi. Bu sırada bazı yaralı yakınları otobüse yumruk atarak tehditler savurdu. 

3/ 6

 O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan gerginlik polisin olay yerine gelmesi ile son buldu.

4/ 6

Yaralı skuter sürücüsü A.U.Z. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



5/ 6
6/ 6
#İETT
#Trafik kazası
#Skuter
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara yağışa teslim oldu: Caddeler göle döndü araçlar yolda kaldı