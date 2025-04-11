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Şanlıurfa'da 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kaçak 9 trafo tespit edildi

Şanlıurfa'da 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kaçak 9 trafo tespit edildi

10:4111/04/2025, Cuma
IHA
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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaptığı dron destekli operasyonda, buğday tarlalarının sulanmasında kullanılan bin 980 KVA gücünde 9 kaçak trafo tespit etti. Bu trafoların gücünün 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlendi. Denetlenen arazilerin bir bölümünde sulama amacıyla güneş paneliyle enerji üretilmesine rağmen kaçak trafo kullanıldığı ve su yataklarının kuruduğu görüntülendi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle Güneydoğu Anadolu'da altı ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dron ve yapay zeka destekli bir kaçak elektrik operasyonuna imza attı. Denetimlerde, kırsal Gözeli ve Kılıç mahallelerinde buğday tarlalarının sulanmasında kullanılan toplam bin 980 KVA gücünde 9 kaçak trafo tespit edilirken bu trafoların gücünün yaklaşık 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlendi.

Ekipleri fark edince trafoları söküp uzaklaşmaya çalıştılar


Dicle Elektrik ekiplerinin dron ile kayda aldığı görüntülerde, kaçak trafoları fark eden bazı kişilerin trafoları söküp uzaklaşmaya çalıştıkları anlar da kayıt altına alındı. Bu kişilerin, Dicle Elektrik çalışanlarının kullandığı iş kıyafetlerine benzer yelekler giyerek dikkat çekmemeye çalışmaları da kameraya yansıdı.

Güneş paneli kurulu arazide kaçak trafo kullandılar


Kontroller sırasında bazı tarım arazilerinde güneş enerji sistemlerine ait panellerin bulunmasına rağmen sulamanın kaçak trafolarla yapıldığı gözlendi. Diğer yandan her yıl kuraklığın arttığı ve ürün veriminin azaldığı bölgede, salma (vahşi) sulamanın yol açtığı tahribatla birlikte, tarlaların çevresindeki su yataklarının kuruduğu görüldü.

Hukuki süreç başlatıldı


Dicle Elektrik, tespit edilen 9 kaçak trafonun enerji sistemine verdiği zarar sebebiyle gerekli yasal işlemleri başlattı. Şirket avukatları, kaçak trafolara el konulması için ve Dicle Elektrik'in adını kötüye kullanabilecek şekilde saha çalışanlarının kıyafetlerini taklit eden kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yatırımlar sürüyor


Şanlıurfa'ya 2013 yılından bu yana toplam 17 milyar TL yatırım yapan Dicle Elektrik, 2025 yılı özelinde kente 3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirecek. İlde şebeke yenilemeleri, kapasite artışları ve akıllı şebeke uygulamaları başta olmak üzere 90 farklı proje yürütüldüğü bilgisini veren dağıtım şirketi, milyarlarca liralık yatırımlara rağmen, enerji altyapısına zarar veren bu tür davranışların hizmet sürekliliğini sekteye uğrattığı açıklamasında bulundu.

#Dicle Elektrik
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