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Dünyanın en büyük doğal akvaryumu: Binlerce yıllık rivayete konu oldu

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu: Binlerce yıllık rivayete konu oldu

21:0520/01/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından yoğunluk yaşanıyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.



Farklı illerden gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.



Şehrin simgesi yerleşkede balıklara yem atan misafirler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.



#Şanlıurfa
#Balıklıgöl
#Yarı yıl tatili

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