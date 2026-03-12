Sarıyer ve Küçükçekmece’de silah ticareti yapanlara operasyon: Dört kişi gözaltına alındı

Sarıyer ve Küçükçekmece’de silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda dört kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 34 tabanca, 1 bilye atar tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda silah parçası ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ve Küçükçekmece'de silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat ve saha çalışmalarının ardından şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 34 tabanca, 1 bilye atar tabanca, 1 av tüfeği, 30 şarjör, 4 sürgü, 4 gövde, 5 namlu ve 415 farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

