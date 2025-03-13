'Seçim kazandıran Türk' lakaplı parfüm üreticisi 30 ülkeye ihracat yapıyor

"Azerbaycan, Romanya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, ABD, Bulgaristan, Gana ve Kuveyt'e 15 yıldan beri mal gönderiyoruz. İtalya'ya bile mal gönderdik. Romanya'da Basescu, benim seçim çalışması için yaptığım kalem parfüm kadar oy farkıyla kazandığı için lakabım 'Seçim kazandıran Türk' oldu. Biz de bundan çok mutlu olduk."