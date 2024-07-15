Şehit yakınları kaybettikleri yakınlarını ziyaret ediyor

Malatya

Malatya Şehir Mezarlığı`nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt`un kabri başında düzenlenen anma programında Kur`an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törene şehidin annesi Sebahat Bozkurt (sağ 3) ve yakınlarının yanı sıra 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve çok sayıda ilgili ve vatandaş katıldı.