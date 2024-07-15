Şehit yakınları kaybettikleri yakınlarını ziyaret ediyor

Şehit yakınları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.
Aksaray
Aksaray`da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri törenle başladı. Aksaray Şehitliği`nde düzenlenen törende, Kur`an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Mersin
Mersin`de şehit yakınları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Toroslar ilçesi Mersin Asri Mezarlığı`ndaki şehitliği ziyaret etti.
Osmaniye
Osmaniye`de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği`nde anma töreni düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz`da Ankara`nın Gölbaşı ilçesinde FETÖ üyelerince düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki`nin ailesine başsağlığı diledi.
Amasya
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya Şehitliği`nde anma töreni düzenlendi.
Mardin
Mardin`de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Mardin Garnizon Şehitliği`nde düzenlenen törende şehitliğe karanfil bırakıldı.
Kayseri
Kayseri`de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Programda askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Malatya
Malatya Şehir Mezarlığı`nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt`un kabri başında düzenlenen anma programında Kur`an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törene şehidin annesi Sebahat Bozkurt (sağ 3) ve yakınlarının yanı sıra 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve çok sayıda ilgili ve vatandaş katıldı.
Bursa
Bursa`da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi. Pınarbaşı Şehitliği`nde düzenlenen törende Kur`an`ı Kerim okundu. Törene, şehit yakınları, gaziler ve kurum personeli katıldı.