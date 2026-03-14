Bodrum'da turizmciler bayram hazırlıklarına başladı: Rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı

Bodrum'da turizmciler bayram hazırlıklarına başladı: Rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı

10:3714/03/2026, Cumartesi
DHA
Muğla/Bodrum
Muğla/Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı ve ara tatil öncesi hazırlıklar tamamlandı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bayram süresince 290'ın üzerinde otelin hizmet vereceğini belirtip, "Şimdiden yüzde 50’nin üzerinde bir rezervasyon rakamına ulaşıldı" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm sektörü temsilcileri, yaklaşan Ramazan Bayramı, okulların ara tatili ve Paskalya Bayramı'nın birleşmesi ile sezonun erken başlayacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının 20-25 derecelere ulaştığı ilçede, işletmeler sahilleri ve tesislerini misafirleri için hazırladı. Bayramda Bodrum'da 290’ının üzerinde otelin açık olacağını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz,
"İyi bir izlenim yakalıyoruz. Sezona erken gireceğimiz gibi, rezervasyon almaya devam ediyoruz. Bizim için bu moral olacaktır. Genele baktığımız zaman şimdiden yüzde 50’nin üzerinde bir rezervasyon rakamına ulaşıldı. Bunu yanı sıra eğlence noktalarında konserler ve canlı müzikler olacak. Eğlence mekanlarında da doluluklar var. Kış aylarında 2 senedir, haftada 2 gün İngiltere ve İrlanda’dan direkt uçuşlar vardı. Paskalya tatilini değerlendirmek isteyen İngilizler ve İrlandalılar, buraya gelecekler. Bunun yanı sıra Bodrum'da yazlık sahibi olanlar da bu bayramda da burada tatil yapacaklar"
dedi.

FİYATLAR 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise Bodrum'da bayramda güzel bir havanın tatilcileri beklediğini söyledi. Şahin, her bütçeye uygun tatil fırsatı olduğunu belirterek, "Tatil anlamında, 'Ege havası alayım' derseniz Bodrum, yıllardır iç pazarda çok sevilen bir destinasyon. Fiyat anlamında makul rakamlara hizmet veren otellerimiz var. Otellerimizde fiyatlar, verilen hizmete göre kişi başı günlük 1000 liradan başlıyor 6 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu. Bayramda yazlıkçıların da ilçeye geleceğini öngördüklerini kaydeden Şahin,
"Bodrum'da bayram sorasında da hareketlilik sürer. 01-30 Nisan tarihleri arasında otellerin çoğu açılmış olacak. Mart, nisan ve mayıs ayları düşük sezon oluyor"
dedi.


