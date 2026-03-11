Tarihin sıfır noktası! 4 milyonu aşkın insan görmek için bölgeye akın etti

"Dikili taşların üzerindeki semboller bizim dönemi aydınlatmamızı sağladı"





Kazılarda elde edilen önemli sonuçlarla birlikte Göbeklitepe'ye olan ilginin her yıl artarak devam ettiğini aktaran Uludağ, "2018 yılında Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve 2019 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Göbeklitepe'de özellikle ziyaretçi yoğunluğu artmış oldu. Ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte Göbeklitepe'de arkeolojik kazılar da devam etti. Özellikle 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte ve sonraki yıllarda ziyaretçi sayılarında çok önemli, ciddi artışlar görüldü. Şu an geldiğimiz noktada 2026 yılının şubat ayı sonu itibarıyla 4 milyon 100 bin ziyaretçiye ulaşmış durumdayız, gerçekten de çok ciddi bir rakam." dedi.































