15 Temmuz gazisi doktor boynundaki şarapnel parçasından 9 yıl sonra kurtuldu: Onu bir şekilde muhafaza edeceğim

Sağ diz üstü bölgesinde oluşan kırık nedeniyle de yürüyemez hale gelen Almaz, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Ambulans ve sağlık ekiplerinin darbeciler tarafından engellendiğini fark eden Almaz, doktor kimliğiyle kendi ilk müdahalesini yaptı.





Almaz'ın, yaralıların taşındığı bir halı yıkama fabrikasına ait panelvan tipi minibüsü görerek istediği yardım çağrısına, o sırada bölgede bulunan tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler yanıt verdi. Minibüse alınan Almaz, diğer yaralılarla birlikte hastaneye ulaştırıldı.

O günden bu yana vücudundaki şarapnel parçalarıyla yaşamını sürdüren gazi Almaz, son dönemde artan şikayetleri üzerine operasyon geçirme kararı aldı.





Aynı zamanda ablası olan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mine Zahide Yazıcı tarafından gerçekleştirilen 30 dakikalık başarılı ameliyatla Almaz'ın boynundaki metal parça çıkarıldı.