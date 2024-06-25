Şehrin sıcağından bunalanlar 'doğal klima' Gököz'ü tercih ediyor

"Burada hava sıcaklığı 23-24 derece"





Gököz'de işletmecilik yapan Arif Doğru, Gököz'ün 12 ay farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, "Şu anda bin 120 metre rakımda, Uludağ'ın güney yamacında Gököz Göleti'nin kıyısındayız. Bu mevsimde tam bir doğal klima ortamını yaşıyoruz. Bursa ve bu rakımdaki birçok yer, 40-45 derece sıcaklıklarla boğuşurken, biz burada 23-24 derede ideal hava şartlarında misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tatil dönemini güzel bir şekilde geçirdik. Bundan sonra da yerli ve yabancı misafirlerimizi bölgede ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.