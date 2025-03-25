Şehzadebaşı Camisi'nde toplanan kalabalık caminin tahribatına karşı nöbet tuttu

"Burada sadece camiyi korumak için buradayız"





Camiye gelenlerden Ömer Saybak, İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuduğunu belirterek, "Şehzadebaşı Camisi'ne yapılan saygısızlıktan dolayı biz de mabedimize sahip çıkmaya geldik, burada caminin kimin olduğunu göstermek için. Bir olay çıkarsa diye değil, asıl maksadımız biz burada camimizin cemaati olarak bulunmak için geldik. Polis ağabeylerimiz sağ olsunlar olayı gayet soğuk kanlılıkla ele almışlar. Şu an çok şükür bir hadise yok. Rahat rahat namazımızı kıldık." diye konuştu.





Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Tayyip de bugün burada olmalarının amacının dün gece yaşanan bazı olaylar olduğunu vurguladı.