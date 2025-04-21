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Sırrı Süreyya Önder'in durumu ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi: Şuuru kapalı hayati riski çok yüksek

Sırrı Süreyya Önder'in durumu ile ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi: Şuuru kapalı hayati riski çok yüksek

11:5821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti vekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'de kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı, cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü kaydedildi. Hastanenin açıklamasında ayrıca, "Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir." denildi.


''Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü.


En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı.


Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı.



Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil.



Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz.''






15 Nisan akşamı evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından, 12 saatlik kalp ameliyatı geçiren ve 6 gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili her gün bilgilendirme yapılıyor.

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