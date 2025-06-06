Sistem çöküyor

İBB’yi saran ahtapotla ilgili SİSTEM'in kilit isimlerinden Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik ve Servet Yıldırım kritik bilgiler verince tahliye edildi. Belediyenin hak ediş ödemelerini rüşvet karşılığı yaptığını anlatan Nuhoğlu, 4,8 milyon dolar, bugünkü kurla yaklaşık 190 milyon lira rüşvet verdiğini söyledi.