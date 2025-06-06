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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler.

310 sporcu izaha çağrıldı

Maliye, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren bazı sporcuların 5,3 milyar liralık gelirini beyan dışı bıraktığını saptadı. 310 sporcu izaha davet edilirken, Süper Lig'deki kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu ülkeden ayrılmadan 70 milyon lira vergi ödedi.

Sistem çöküyor

İBB’yi saran ahtapotla ilgili SİSTEM'in kilit isimlerinden Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik ve Servet Yıldırım kritik bilgiler verince tahliye edildi. Belediyenin hak ediş ödemelerini rüşvet karşılığı yaptığını anlatan Nuhoğlu, 4,8 milyon dolar, bugünkü kurla yaklaşık 190 milyon lira rüşvet verdiğini söyledi.

Her takımı yenebiliriz

Hazırlık maçları için ABD’de kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kenan Yıldız, en büyük hayalinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu söyledi. Çok çalışmaya inandığını belirten 20 yaşındaki yetenek, eleme grubumuzdaki rakiplerden İspanya dahil her takımı yenebileceklerini söyledi.

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