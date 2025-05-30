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Sultangazi'de kontrollü yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü

Sultangazi'de kontrollü yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü

19:3730/05/2025, Cuma
DHA
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Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartmanın bitişiğindeki binanın 4'üncü katındaki daire hasar gördü. Olayın ardından belediye ekiplerinin inceleme yaptığı dairede oluşan hasarın yıkımı gerçekleştiren firma tarafından onarılacağı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta meydana geldi. Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde riskli olduğu belirlenen ve kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım işlemine bugün başlandı.

Yıkım sırasında kepçe, bitişikteki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin salon ve balkon duvarına hasar verdi. 

 Yıkıma ara verilirken ihbar üzerine belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. 

Hasar gören binada inceleme yapan ekipler, oluşan hasarın risk oluşturmadığını tespit ederken zararın yıkımı gerçekleştiren firma tarafından karşılanacağı öğrenildi. 

#Sultangazi
#Kentsel dönüşüm
#Yıkım
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