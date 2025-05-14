Tedavisi tamamlanan 50 deniz kaplumbağası yeniden denizle buluşacak

Kaplumbağaların, temmuz-ağustos döneminde özel bir salım etkinliğiyle doğal ortamlarına kavuşturulması planlanıyor.





Kaplumbağalar, üzerilerine yerleştirilen takip cihazlarıyla göç rotaları ve ulaştıkları bölgeler üzerinden izleniyor. Böylece hem sağlık durumları yakından takip ediliyor hem de doğal yaşama uyum süreçlerine dair bilimsel veriler elde ediliyor.