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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki yaralı var

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki yaralı var

20:546/04/2025, Pazar
DHA
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Topal yönetimindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Yasin Özalp idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Özalp ile yol kenarındaki iş makinesine çarparak duran otomobil sürücüsü Umut Topal, yaralandı. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Tekirdağ
#Saray
#Trafik kazası

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