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Teknolojiye direnen kadınlar 'koşan' geleneğini sürdürüyor

Teknolojiye direnen kadınlar 'koşan' geleneğini sürdürüyor

11:085/05/2025, Pazartesi
AA
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki mahalle ve yaylalarda koyunların süt sağımları, makineler yerine geleneksel “koşan” yöntemiyle yapılıyor. Geniş bozkırlarda otlayan koyunlar, gün sonunda sırayla belirli bir düzene göre iple bağlanıp teker teker elle sağılıyor. Sağma sürecinin daha kısa sürede tamamlamasına olanak sağlayan bu yöntem, hem pratikliği hem de geleneksel yapısıyla bölgede yaygın olarak uygulanıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki mahalle ve yaylalarda koyunların süt sağımları, makineler yerine geleneksel “koşan” yöntemiyle yapılıyor.

Geniş bozkırlarda otlayan koyunlar, gün sonunda sırayla belirli bir düzene göre iple bağlanıp teker teker elle sağılıyor.

Sağma sürecinin daha kısa sürede tamamlamasına olanak sağlayan bu yöntem, hem pratikliği hem de geleneksel yapısıyla bölgede yaygın olarak uygulanıyor.

#Karapınar
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