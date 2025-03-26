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TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

15:2326/03/2025, Çarşamba
DHA
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TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. 

Ankara yönüne giden 4 TIR birbirine girdi. Kazada 1 TIR şoförü yaralandı.


İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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