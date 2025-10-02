Yeni Şafak
Trabzon'da bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

09:232/10/2025, Perşembe
IHA
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde bir sitenin önündeki istinat duvarı dün gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle sitede panik ve korku yaşanırken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki Aydınkent Sitesi E Blok önündeki istinat duvarı gece saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü.

Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında yaşanan çökme sitede panik ve korkuya neden oldu.



 Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı araçlarda ufak çaplı maddi hasar oluştu.





