Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE





Tekirdağ'ın Saray, Malkara, Hayrabolu ilçeleri ile yüksek kesimler de beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığı Edirne ve Tekirdağ'da 2, Kırklareli'de 1 derece ölçüldü. Bölgede kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.