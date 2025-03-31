Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak: 13 bin yıllık ata tohumu yeniden yeşerdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ardahan Üniversitesinin 13 bin yıllık ata tohumu kavılca buğdayını kampüs arazisinde yeniden yeşertip, 2021'den itibaren yaklaşık 600 çiftçiye bu ürünün yetiştirilmesi için eğitim ve destek sağladığını bildirdi. YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitenin kampüsünde 100 dönüm araziye ekilen kavılca buğdayından elde edilen unun, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü akademisyenleri tarafından çeşitli ürünlere dönüştürüldüğü belirtildi. Açıklamada, buğdaydan katma değer elde etmek amacıyla makarna, erişte ve bulgur gibi ürünlerin üretimi için bir tesis kurulduğu da bildirildi.

1 /8 Ardahan Üniversitesi tarım alanında bölgeye özgü 13 bin yıllık ata tohumu kavılca buğdayını kampüs arazisinde yeniden yeşerterek ekim ve hasadını gerçekleştiriyor.



2 /8 "Bölgenin gelişiminde büyük rol"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim kurumlarımızın en önemli misyonları arasında, bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak bulunuyor." ifadesini kullandı.

3 /8 Yükseköğretim kurumlarının ülkeye ve bulundukları bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birçok katkı sağlarken, özellikle sağlık, tarım ve teknoloji gibi alanlarda bölgenin gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayan Özvar, Ardahan Üniversitesinde bölgenin kalkınması için yürütülen çalışmaların da kıymetli olduğunu belirtti.

4 /8 Üniversitelerin toplumun ihtiyaç duyduğu konulara yönelik çalışmalarını ve üretkenliğini önemsediklerine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan üniversitelerimizden, ülkemiz için stratejik bir mesele olan tarım alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmelerini istiyoruz. Ardahan Üniversitesinin 13 bin yıllık ata tohumu kavılca buğdayını yeniden yeşerterek, yetiştiricilere eğitim ve destek vermesi bu konuda güzel bir örnek teşkil ediyor."

5 /8 "Ata yadigarı"

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ise üniversite olarak ata yadigarı kavılca buğdayına sahip çıkmayı görev edindiklerini vurguladı.

6 /8 Biber, "Kampüsümüzde bir ekim alanı oluşturarak genetiği değiştirilmeyen ve günümüzde hala üretimi gerçekleştirilen kadim buğday türlerinden kavılca buğdayının ekimini ve hasadını gerçekleştirdik. Coğrafi işaretli ürünümüz kavılca buğdayının bölgeye kazandırılması, yerli ve tarihi özellikteki buğdayımıza hem ekonomik hem sosyokültürel anlamda değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

7 /8 Kavılca buğdayı yetiştirilmesi projesinin yürütücülerinden Prof. Dr. Mehmet Arslan da "Çalışmalarımızla bölgesel iklim koşullarına uygun buğdaya katma değer kazandırılmasını amaçlıyoruz." bilgisini verdi.

