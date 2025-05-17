Türkiye'de bu yıl trafiğe kaydedilen taşıtların yarıya yakını 4 ilde yollara çıktı

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalışla 690 bin 209'a geriledi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü. Bu dönemde kentte 196 bin 328 taşıt trafiğe çıktı. İstanbul'u, 58 bin 280 kayıtla Ankara, 41 bin 514 kayıtla İzmir ve 29 bin 109 kayıtla Antalya izledi.