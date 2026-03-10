Yeni Şafak
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri: Termometreler eksi 24,5 dereceyi gösterdi

12:1810/03/2026, Salı
IHA
Ardahan’da soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24,5 dereceye düştüğü Göle ilçesinde, yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar dondu, yaban hayvanları dahil olmak üzere hayat buz tuttu.

Günlerdir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, gündüz hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11’i bulurken geceyse sıfırın altında 24,5’e kadar düştü.

#Ardahan
#Göle
#Soğuk
