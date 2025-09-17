Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Şizofreni hastası oğlu tarafından iki saat darp edilen anne hayatını kaybetti

Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.’nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği iddia edildi. Gözaltına alınan cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.