Bakan Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Başkentliler, Ankara'nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesinin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Şehrimize yeni bir nefes alanı kazandırdık. Bugün Saraçoğlu'nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün" ifadelerini kullandı.