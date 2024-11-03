Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi. İşte, Saraçoğlu'nun yeni görüntüleri...
Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olarak tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi'nin yapımı 1946 yılında tamamlandı.
Uzun yıllar boyu lojman olarak kullanılan yapılar zamana yenik düştü.
2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atıl durumdaki bölgeyle ilgili talimat verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut harekete geçti ve ‘Saraçoğlu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi' hayata geçirildi.
Yeni sosyal donatılar oluşturuldu
82 bin metrekare alanda konumlanan Saraçoğlu Mahallesi'nde koruma, yenileme ve yaşatma projesi çalışmalarıyla yeni sosyal donatılar oluşturuldu.
Emlak Konut GYO tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Koruma, yenileme ve yaşatma projesi çalışmalarıyla yeni sosyal donatıların oluşturulduğu mahalleye geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri kazandırıldı.
Alanda bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binin üzerinde ağaç dikildi.
Bakan Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Başkentliler, Ankara'nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesinin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Şehrimize yeni bir nefes alanı kazandırdık. Bugün Saraçoğlu'nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün" ifadelerini kullandı.