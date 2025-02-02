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Türkiye'nin yardım TIR'ları Gazze'de: Türk Kızılay açıkladı

Türkiye'nin yardım TIR'ları Gazze'de: Türk Kızılay açıkladı

14:122/02/2025, Pazar
AA
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<p>Hamas ile işgalci İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereğince Refah sınır kapısı açıldı.</p>
Hamas ile işgalci İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereğince Refah sınır kapısı açıldı.

Türk Kızılay'a ait çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 TIR, Gazze'ye giriş yaptı.

Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 TIR'ın, Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptığını açıkladı.

Yardımlar, TIR'lardan indirilerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dağıtılmaya başlandı.

#Gazze
#Türk Kızılay
#Ateşkes
#Filistin

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