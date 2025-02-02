Türkiye'nin yardım TIR'ları Gazze'de: Türk Kızılay açıkladı

Hamas ile işgalci İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereğince Refah sınır kapısı açıldı.
Türk Kızılay'a ait çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 TIR, Gazze'ye giriş yaptı.
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Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 TIR'ın, Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptığını açıkladı.
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Yardımlar, TIR'lardan indirilerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dağıtılmaya başlandı.
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