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Tuzla'da kimyasal madde alarmı: Sızıntı olan fabrikanın işçileri tahliye edildi

Tuzla'da kimyasal madde alarmı: Sızıntı olan fabrikanın işçileri tahliye edildi

16:2218/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
DHA
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal madde sızıntısı nedeniyle bazı işçiler tahliye edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması nedeniyle fabrikada çalışan işçilerin bazıları hafif şekilde etkilendi.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken fabrika personeli tedbiren tahliye edildi. Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.


Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

#Kimyasal Madde
#Tuzla
#İstanbul

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