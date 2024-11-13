AJet, yurt içi uçuşlar için yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında biletler 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
AJET, yurt içi uçuşlar için 699 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasının detaylarını açıkladı.
Kampanya kapsamında belirlenen hatlarda geçerli olan uygun fiyatlı uçuşlar hakkında bilgi paylaşıldı.
AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 13 Kasım 2024 olarak belirlenen kampanya, 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.
AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası geçerlilik süresi
AJet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.
İşte kampanyanın detayları;
Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerlidir.
Basic paket ücreti için geçerlidir.
Sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.
Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
Kampanya kapsamında toplam 131 bin adet koltuk arz edilecektir.
Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir
AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.