Ulu Camii'de renkli görüntüler: Erkek turistleri görenler neye uğradığını şaşırdı

‘PANTOLON BULAMAYINCA ETEK GİYDİLER'





Gelen erkek turistlerin pantolon ve eşofman bulamayınca etek giydiklerini belirten Aydın, cami adabına uydukları için memnun olduklarını ifade ederek, “Cami avlumuz içerisinde kadınlar ve erkekler için ayrı kabinler bulunuyor. İçerisine temiz etekler, başörtüleri ve uzun kıyafetler bulunduruyoruz. Dışarıdan yabancı misafirler geldikleri zaman, burada cami adabına uygun bir şekilde gezmeleri için hazırlık yapabiliyorlar. Gelen misafirlerimize nezaket düzeyinde zarif bir şekilde yaklaşarak onlara ücretsiz bir şekilde başörtüsü, etek gibi elimizde bulunan materyalleri ücretsiz olarak kullanabileceklerini söylüyoruz. Yönlendirmeyi yaparken herhangi bir zorbalık veya zorlamada da bulunmuyoruz. Sadece caminin manevi dokusunu onlara hissettirmek noktasında buranın önemli bir mekan olduğu izlenimini hissetmelerini sağlıyoruz..