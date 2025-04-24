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Uluabat Gölü'ndeki 11 ada kuşlara ev sahipliği yapıyor

Uluabat Gölü'ndeki 11 ada kuşlara ev sahipliği yapıyor

11:3624/04/2025, Perşembe
AA
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Bursa'nın Karacabey ilçesi sınırlarında bulunan Uluabat Gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi sınırlarında bulunan Uluabat Gölü, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alıyor. 

Sulak alanların korunması ile sürdürülebilir kullanımını sağlama amacı taşıyan uluslararası çevre anlaşması Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan göl, barındırdığı 11 adasıyla su kuşlarının önemli yuvalanma alanlarından biri olma özelliğini de taşıyor.

Özellikle üreme dönemlerinde su kuşları için güvenli yaşam alanları sağlayan bölgede, farklı ördek türleri başta olmak üzere çok sayıda kuş türü gözlemleniyor.

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