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Uludağ'daki yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta'nın son paylaşımı ortaya çıktı

Uludağ'daki yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta'nın son paylaşımı ortaya çıktı

11:1627/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
DHA
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Bursa Uludağ'daki yangın faciasında milli kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Berkin Usta'nın facianın yaşandığı otelin dışından ve şöminenin başından paylaşım ortaya çıktı. İşte acı olayın detayları...

Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, ağır yaralanan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti.


Berkin Usta'nın yangından 4 saat önce sosyal medya hesabından oteldeki şömineyi paylaştığı görülürken,

yine dün saat 19.30 sıralarında otelin hemen önünde bulunan kayak pistini paylaştığı ortaya çıktı.

KIŞ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ


Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. 

Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

'YANGININ MANGALDAN ÇIKTIĞI' İDDİASI


Otelin kayak odasını ve kafeteryasını işleten Yahya Kemal Usta'nın yangın sırasında oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta ile birlikte otelde bulunduğu, yangının otelin verandasına yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımın, verandanın üzerindeki plastik alanı tutuşturmasıyla çıktığı iddia edildi.

#Bursa
#Uludağ
#Yahya Usta
#Berkin Usta

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