Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın paniği

Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın paniği

09:1310/03/2026, Salı
DHA
İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürülürken, yanan dairede hasar oluştu.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta 5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından binada oturan kişiler tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. 

