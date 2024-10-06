Üsküdar Meydanı'nda Gazze'ye destek mitingi düzenlendi: Binlerce kişi soykırıma karşı toplandı

Gazze'nin 365 gündür tarihin en kanlı yıkımına ve en vahşi soykırımına sahne olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gazze'de vahşi bir can pazarı kurulmuş. Hastaneler, okullar, camiler, pazar yerleri, mülteci kampları, toplu katliam alanlarına dönüştü. 365 günde 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın 42 bin Filistinli kardeşimiz katledildi. Gayriresmi rakamlara göre şehitlerimizin sayısı 118 bin. 100 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil Gazze'de insanlık ölüyor." ifadelerini kullandı.





İsrail'in bir Nazi rejimi olduğunu ve bu rejimi de ABD ve Avrupa'nın kurduğunu dile getiren Yalçın, Batı'da soykırımı desteklemenin serbest ama Filistin'e destek vermenin yasak olduğunu belirtti.