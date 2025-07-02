Üsküdar'da çöp ve moloz yığınından bıkan mahalleliden belediyeye tepki: 'Sorunlar çözülmüyor, talepler göz ardı ediliyor'

Üsküdar genelinde yapılan rayiç bedel artışına da tepki gösteren Uğurtay, "Geçen resmi açıklamalarında, ‘Bu kararı tek başımıza almadık' diyorlar. Vergi Dairesi, Mali Hizmetler, Ticaret Odası Hep topu başkalarına atıyorlar. Burada bir de muhtar var. Ben bir muhtar olarak yüzde 700'lük bir zamma imza atmadım, atmam da. Çünkü bu Üsküdar halkına zulümdür. Sol tarafı gecekondu, sağ tarafı villa olan bir sokakta aynı bedeli nasıl ödeyecek vatandaş?" diye konuştu. Muhtar Uğurtay, Üsküdar Belediye Başkanı'nın kendisini engellediğini öne sürerek, "Ne yazsam görmüyor, arasam açmıyor. Engellediyse kendi bilir. Ben işime, mahalleme sahip çıkmaya devam ediyorum. Sürekli ‘şu olmadı, bu olmadı' diye topu sağa sola atmasınlar. Altı üstü bir mahalle temizliğinden bahsediyoruz" dedi.









'NEREYE KADAR DAYANACAK BU HALK?'





Mahalle sakinlerinden Ali Vural, "Bu rayiç bedelleri haksız bir kazanç olarak görüyorum. Bu, olmaması gereken bir uygulama. Vatandaşın cebinden fazladan para çıkartıyorlar. Haksız kazançtır bu" dedi. Abdullah Can isimli bir vatandaş ise, "Vatandaş nereye kadar kaldıracak belli değil. Böyle bir zam olur mu? Zaten vergisini ödüyor. Şimdi sen kalkıp 100 bin liralık rayiç bedelini 700 bin lira yapacaksın. Millet zaten geçinemiyor. Nereye kadar dayanacak bu halk?" ifadelerini kullandı.























