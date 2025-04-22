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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: Sürücü kaçtı

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: Sürücü kaçtı

00:1622/04/2025, Salı
AA
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Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 HUJ 852 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı yıkılırken, otomobil kaldırım ile binanın bahçesi arasında asılı kaldı.



Sürücü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.



Hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



#Üsküdar
#Otomobil
#Trafik kazası
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