Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: Sürücü kaçtı

Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 HUJ 852 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı yıkılırken, otomobil kaldırım ile binanın bahçesi arasında asılı kaldı.







