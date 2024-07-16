|
Gündem

Üsküdar'da tarihi binanın kubbesi yanarak çökmüştü: Çalışmalar havadan görüntülendi

11:32 - 16/07/2024 Salı
Diğer

Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 121 yıllık tarihi binasında çıkan yangın nedeniyle kubbe çökmüş, dehşet anları saniye saniye kaydedilmişti. Çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

1/ 8

Tarihi kubbenin çökme anı böyle görüntülendi.

2/ 8

Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullandığı 121 yıllık tarihi binanın çatısında meydana gelmişti.

3/ 8

Tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürülmüştü.


4/ 8

Yangın nedeniyle tarihi binanın kubbe kısmı çöktü.


5/ 8

Çöken kubbenin yapım çalışmaları devam ederken, ekiplerin kubbedeki çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

6/ 8
7/ 8
8/ 8
#Sağlık Bilimleri Üniversitesi
#İstanbul
#kubbe
#yangın
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk evim kampanyası: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?