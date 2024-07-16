Üsküdar'da tarihi binanın kubbesi yanarak çökmüştü: Çalışmalar havadan görüntülendi

Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 121 yıllık tarihi binasında çıkan yangın nedeniyle kubbe çökmüş, dehşet anları saniye saniye kaydedilmişti. Çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.
Tarihi kubbenin çökme anı böyle görüntülendi.
Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kullandığı 121 yıllık tarihi binanın çatısında meydana gelmişti.
Tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürülmüştü.
Yangın nedeniyle tarihi binanın kubbe kısmı çöktü.
Çöken kubbenin yapım çalışmaları devam ederken, ekiplerin kubbedeki çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.