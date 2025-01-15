Üsküdar'ın kalbi çöplüğe döndü: Vatandaş işini yapmayan CHP'li belediyeye isyan etti

“Belediye kulak arkası yapıyor"

Burhaniye Mahallesi muhtarı Kadir Uğurtay, “Çöp dağları oluştu. Binanın çevresi olduğu gibi çöp, toprak, taş. Mahallenin muhtarı olarak bu görüntüden çok rahatsızım. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski oturduğu yer burası. Bu mahalle yakışık olmayan bir görüntüyle karşılaşıyoruz maalesef. Herhangi bir belediye şu anda buraya müdahale etmedi, kulak arkası yapıyorlar. Ben bas bas bağırıyorum, ‘gelin, mahalledeki şu rezaleti görün' diye. Ben bir muhtar olarak komşularımın bu rezaletin içerisinde yürümesine bu rezaleti çekmesine razı değilim. Birçok kez Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem hanıma ve Belediye Başkan Yardımcılarına da iletmeme rağmen hala bir şey çıkmadı. Bana söylenen şu, burada 100-200 kamyonluk çöp var. Bu bizim sorunumuz mu? Siz belediye olarak görevinizi yapmak zorundasınız. Vatandaşın oylarıyla geldiniz” dedi.







