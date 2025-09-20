Üstü çay alım yeri altı yol: Çok enteresan bir yapı! 'Rizeli zekası' diyorlar

'ÇOK ENTERESAN BİR YAPI'





Kamyoncu Muhammet Memoğlu, "Uzun zamandır alım yerlerine gidiyorum ama bu tip yapıyla ilk defa burada karşılaştım; çok enteresan bir yapı. Eskilerimiz pratik zekayla daha rahat olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Kimisi de göre rahat kimisine göre değil" diye konuştu.