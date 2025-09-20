Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize
Üstü çay alım yeri altı yol: Çok enteresan bir yapı! 'Rizeli zekası' diyorlar

Üstü çay alım yeri altı yol: Çok enteresan bir yapı! 'Rizeli zekası' diyorlar

09:4520/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Rize'nin Pazar ilçesinde arazi yetersizliği nedeniyle çay alım yeri, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, 'tünel alım yeri' olarak tanımladığı yoldan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşırken; bir yandan yaş çaylar alım yerinin tabanından yola açılan boşluktan kamyonete boşaltılıyor.

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler köyünde, hasat edilen çayların alım yeri yapımı için çalışma başlatıldı. Ancak köylüler, yeterli arazi bulunamayınca alım yerini yolun üzerine inşa edilmesine karar verdi.

Çay alım yeri, beton direkler üzerine 10 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve yoldan 5 metre yükseklikte inşa edilirken, tabanında da çayların tahliyesi için delik açıldı. Yöre halkı, yol üstüne inşa edilen alım yerinde bir yandan yaş çaylarını satarken, altındaki yoldan ulaşımlarını sağlıyor. Aynı zamanda çay yüklü kamyonlar da 'tünel alım yeri' olarak adlandırılan yapıya yanaşarak yaş çayları teslim alıyor.

'RİZELİ ZEKASI DİYOLAR'


Yoldan geçenlerin alım yerini çok farklı bulduğunu söyleyen Tuncay Fedai Kaya, "Bu alım yeri, baya eskiden beri var. Burası pratik çözüm olduğu için böyle yapıldı. Eskiden dedelerimiz yapmış. Çözüm üretmek için bunu yaptılar. Burada arazi çok kısıtlı çok değerlidir. Bu yolda ara sıra sürtüşmeler olsa da yabancılar gülüyor, 'Rizeli zekası diyorlar'" ifadelerini kullandı.


'ÇOK ENTERESAN BİR YAPI'


Kamyoncu Muhammet Memoğlu, "Uzun zamandır alım yerlerine gidiyorum ama bu tip yapıyla ilk defa burada karşılaştım; çok enteresan bir yapı. Eskilerimiz pratik zekayla daha rahat olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Kimisi de göre rahat kimisine göre değil" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Rıza Uzun da "Atalarımız zor şartlarda bu alım yerini çay satmak için yaptılar. Bu alım yeri böyle tarihi eser olarak kalsın. Atalarımızın eseri yıkılmasın" dedi.

#Rize
#Pazar
#Doğu Karadeniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi