Uzman isimden müsilaj uyarısı: Deniz 'beni temizleyin' diye bağırıyor

"İLERİ ARITMA ŞART"





Marmara için çözüm önerilerini de sıralayan Öztürk, "Marmara Havzası'ndaki bütün belediyeler atık sularını ileri kademe arıtacaklar. Bunlardan en önemlilerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları. Ön arıtma yapılarak derin deniz deşarjı yapılmakta. Bunun yerine Marmara Havzası'nda, Büyükşehir Belediyeleri dahil olmak üzere bu belediyeler, atık sularını artık ileri kademe arıtmak için gerekli yatırımlarını, gerekli projelerini acilen başlatması lazım. Birinci önemli adım bu, ikincisi, sanayi atık suları. Bu sanayi atık sularının da ileri kademe arıtılması lazım. Azot fosfor kirliliğinin mutlaka giderilmesi lazım. Üçüncü olarak da, Marmara'yı tehdit eden kirleticilerden biri, yayılı kaynaklar dediğimiz tarımsal kirlilik. Bu kirlilikten dolayı Marmara Denizi yüzde 80 oranında yayılı kaynaklardan dolayı kirletiliyor. Bu Marmara Havzası'nda iyi tarım uygulanması ve Marmara Havzası'nda iyi hayvancılık uygulamasına geçilmediği müddetçe Marmara Denizi müsilajdan kurtulmaz." dedi.