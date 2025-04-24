Uzmanlardan, 'beklenen olağan sarsıntı ve panik yapılmaması uyarısı

İstanbul depremi öngörüleri gerçekleşti





2025 yılı başında yayımlanan bilimsel çalışmalarına da değinen Alkan, "O çalışmamızda bu bölgede 6 büyüklüğünde bir depremin ihtimalinin yüzde 60'tan fazla olduğunu belirtmiştik. Bu deprem, öngörümüzü doğruladı. Bilimsel açıdan çok değerli bir veri" dedi.





Orta büyüklükteki depremin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar belirtmek gerekirse, bu deprem büyük deprem değil; orta büyüklükte bir depremdir ve sadece Kumburgaz segmentiyle ilgili geleceğe dair küçük bir senaryo olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, bu olayı dikkate alıp, geleceğimizi buna göre planlamamız gerekiyor."