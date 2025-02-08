Altınsaç Mahalle Muhtarı Faysal Akbaş, son 4-5 yıldır gölde ciddi anlamda çekilmenin yaşandığını belirterek, "2 yıldır bölgede zaten ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklık nedeniyle de gölde ciddi bir çekilme meydana geldi. Göl çekilince daha önce sular altında kalan mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı. Daha önce burada çok az sayıda mikrobiyaliti görebiliyorduk. Şimdi tamamen görünür hale geldi. Mikrobiyalitleri görmek için birçok kişi buraya geliyor. Hatta fotoğraf tutkunları gelip burada doğa fotoğrafları çekiyor. Bizler de gelen misafirler de bu duruma çok şaşırıyoruz" dedi.