Van'da sel felaketi: Bazı evleri su bastı 100e yakın hayvan telef oldu

Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde sağanak sonucu su taşkınları yaşandı. Yağış nedeniyle Saray ilçesinin Karahisar, Kekikdüzü ve Örenburç mahalleleri ile Başkale ilçesinin Yurttepe Mahallesi'ne bağlı Terazin mezrasında bazı evleri su bastı. Meydana gelen selde 2 büyükbaş ve 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu, 10 yapı da hasar gördü.

1 / 11 Van Valiliğinin uyarısının ardından bugün öğleden sonra Saray ilçesine bağlı Karahisar, Kekikdüzü ve Örenburç mahallerinde sağanak yağış sele neden oldu.

2 / 11 Selden dolayı Karahisar mahallesinde 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef olurken, 10 yapı da hasar gördü. Selden sonra belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.



3 / 11 Yağış nedeniyle selin meydana geldiği Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne giden Vali Balcı, çalışmalara ilişkin Saray Kaymakamı Eyup Gürdal'dan bilgi aldı.





4 / 11 Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Balcı, ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.





5 / 11 Derenin taşması sonucu selin meydana geldiğini belirten Balcı, "Selde can kaybının olmaması bizi sevindirdi ancak 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır." dedi.





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