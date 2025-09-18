Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü': Aile hekimine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

'Ölen bebeğimin yerine kendi bilgilerimi girilmiş olabilir'

Yaşadıklarını anlatan Kuştil, “Geçen hafta iş yerime vermek için sağlık raporuna ihtiyacım oldu. Aile hekimime müracaat ettim ama bir türlü bilgilerime erişim sağlanamadı. Sonra da bana kayıtlarda ölü olarak görüldüğümün bilgisi verdi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat ettim. 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm bildirimimin oluşturulduğunu öğrendik. O tarihten beri sağlık sisteminde ölü olarak görünüyorum. 9 Temmuz 2018 yılında bir devlet hastanesinde ölü bir bebek doğumu gerçekleştirdim. Ölen bebeğimin bilgilerinin yerine, kendi bilgilerimin girildiğini düşünüyorum. Bu karışık durum daha önce karşıma hiç çıkmadı” diye konuştu.