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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR alev alev yandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR alev alev yandı

13:118/02/2025, Cumartesi
DHA
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Sarıyer Yavuz Sultan Selim köprü çıkışında plastik ham madde yüklü TIR alev alev yandı.

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultam Selim köprü çıkışı Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, boncuk polyester plastik ham madde yüklü TIR henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. 

TIR'dan alevlerin yükseldiğini gören şoför aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm TIR'ı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. TIR kullanılamaz hale geldi. 

#İstanbul
#Sarıyer
#TIR
#Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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