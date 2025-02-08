Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR alev alev yandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. TIR kullanılamaz hale geldi.