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Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası detayları belli oldu: Hangi markalarda indirim var?

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası detayları belli oldu: Hangi markalarda indirim var?

11:4530/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere peş peşe müjdeler geliyor. Son olarak yeni bir destek kampanyası için geçtiğimiz gün müjde verilmişti. </p><p><br></p><p>Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. <strong>Bakan Göktaş yaptığı açıklamada 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını duyurdu. </strong></p>
Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere peş peşe müjdeler geliyor. Son olarak yeni bir destek kampanyası için geçtiğimiz gün müjde verilmişti. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını duyurdu.

Yeni evli çiftlere yönelik bir destek uygulaması daha hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz günlerde konuya dair müjdeyi vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol imzalayan 20 firma belli oldu. Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyasından yararlanacak kişiler anlaşma sağlanan bu 20 firmadan yüzde 35’e varan indirimlerden yararlanabilecek.


İNDİRİM KODU e-DEVLET'TEN ALINACAK


Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.







HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?


Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.

Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL








BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

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