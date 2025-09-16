Yerli ve milli hibrit ayçiçeği Kocaeli'nde hasat edildi

'BU SENE 150 TON ÜRETTİK'





Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yerli ve milli ayçiçeği tohumunun 20 ilde ekildiğini belirterek, "Bugün, burada yaklaşık Türkiye'nin 20 ilinde, Kocaeli'nde bugün olduğu gibi bir başarı hikayesini, bir Türkiye sevdasının, tarımda yapılmak istenen sevdanın bugünlere gelmesinin gururunu yaşıyoruz. Trakya'da, o günün şartlarında Türkiye'de üretilmeyen, üretilse bile çok zorlanan yerli ve milli, yerli vardı ama milli yoktu. Bütün bu ekosistemdeki A'dan Z'ye her kesiminde, her tarafında Türk'ün olduğu yerli ve milli hibrit ayçiçeği yoktu. Varsa bile başarılı olamamıştı. Biz o gün, malum Trakya sarı güneşiyle meşhur, dedik ki eğer bu yapılabilirse deneyelim. Hep birlikte bir güç verelim, nasıl Trakya Birlik'i çıkardıysa bu topraklar yine Trakya Tohum A.Ş. diye bir firma kurup, kamu şirketi olarak hem Trakya'ya hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin dışa bağımsızlığına katkı sağlarız diye çıktığımız bu yolda yaklaşık 5 yıl Ar-Ge çalışmaları yaptıktan sonra 2021-2022 yıllarında ilk başta Trakya'da hem deneme hem de üretim çalışmaları yapıldı. Sağ olsun bu sürecin en başından en sonuna kadar Tarım Bakanlığımız ve tarım teşkilatımız hep yanımızda oldu, yine çiftçilerimiz hep yanımızda oldu. 500 kilo ile başladığımız bu tohumlar, bu sene 150 ton üreterek 20 ilde satış yaptık" diye konuştu.