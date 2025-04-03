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Tekirdağ
Yeşil ile sarının dansı: Tekirdağ'da kanola tarlaları görsel şölen sunuyor

Yeşil ile sarının dansı: Tekirdağ'da kanola tarlaları görsel şölen sunuyor

15:593/04/2025, Perşembe
IHA
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanola tarlaları sarıya boyandı, dron ile görüntülenen tarlalar görsel şölen sundu.

Baharın gelişiyle birlikte Trakya'nın bereketli topraklarında açan kanolalar, sarı renkleriyle doğaya adeta tablo gibi yayılıyor. 

Süleymanpaşa'da geniş alanlara ekilen kanola tarlaları, yeşil ile sarının muhteşem dansını sergileyerek görenleri büyülüyor.

Dron ile görüntülenen tarlalar, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı gözler önüne serdi. Fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken bu manzara, bölgenin tarımsal zenginliğini de ortaya koyuyor.

Kanola, Trakya'da özellikle bitkisel yağ üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Aynı zamanda hayvan yemi, biyodizel üretimi ve tarımsal dönüşüm süreçlerinde de önemli bir rol oynuyor.

Bölge ekonomisine katkı sağlayan bu ürün, her yıl artan ekim alanlarıyla dikkat çekiyor.

#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Kanola

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